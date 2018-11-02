طقس غائم مع فرصة لسقوط الأمطار اليوم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يظل طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، خصوصاً على البحر والجزر وبعض المناطق الغربية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، لافتاً إلى وجود تحوّل في حركة الرياح لتصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 20 كم/‏‏‏س و30 كم/‏‏‏ساعة، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س، خصوصاً على البحر الذي يظل مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

وشهدت الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً، خصوصاً على البحر والجزر وبعض المناطق الغربية، فيما مالت درجات الحرارة إلى الارتفاع، رغم سقوط الأمطار في بعض المناطق.

وكانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة راوحت بين 25 كم/‏‏‏س و35 كم/‏‏‏ساعة، وصلت إلى 45 كم/‏‏‏س، خصوصاً على البحر، الذي ظل مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب في بحر عُمان.

وعن حالة الطقس بداية الأسبوع، أفاد المركز بأن غداً السبت سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، خصوصاً على المناطق الغربية، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 20 كم/‏‏‏س و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، لافتاً إلى أن البحر يظل مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

وذكر المركز أن بعد غد سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، على أن تظل الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تراوح بين 15 كم/‏‏‏س و25 كم/‏‏‏س تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، وتنشط أحياناً شمالاً لتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار إلى أن البحر يظل مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.