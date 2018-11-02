حاكم رأس الخيمة: نحيي اليوم قيم العز والشموخ والانتماء للوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن احتفالنا بيوم العلم رسخ في أذهان أبنائنا هذه المناسبة الوطنية الغالية التي من خلالها نذكر الإنجازات التي تحققت في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال المسيرة المباركة للدولة.

وقال سموه: «نحيي في يوم العلم قيم العز والشموخ والانتماء لوطن صنعت نهضته أفكار الرجال المخلصين، وأرست دعائمه سواعد أبنائه البررة الذين يعبرون في كل موقف عن أسمى معاني الانتماء في أبهى صورها، واحتفالنا بيوم العلم الإماراتي تأكيد على وحدتنا والتفافنا حول راية اتحادنا، ومناسبة لتجديد العزم وشحذ الهمم، مواصلة لمسيرة الإنجازات الرائدة التي عمت جميع أرجاء الوطن».

جاء ذلك لدى حضور سموه احتفالات الإمارة بيوم العلم التي تنظمها لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ47 برأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده برفع علم الدولة في منطقة سارية العلم على كورنيش القواسم برأس الخيمة، بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس.

وعبّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، عن فخره واعتزازه برفع علم الدولة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مقاليد الحكم، رئيساً لدولة الإمارات، معبراً سموه عن فخره بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، واعتزازه بشعب الإمارات الوفي، وتلاحمه مع القيادة لرفع شأن دولة الإمارات.

من جانبه، أكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم العلم لا يجسد قيمة وجدانية ووطنية كبيرة لأبناء الإمارات فحسب، بل يلخص في ثناياه جميع معاني الوحدة والوفاء والتضامن الحقيقي بين أبناء الإمارات.