8 مبادرات مرشحة للفوز براية «حمدان بن محمد للحكومة الذكية»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن ثماني مبادرات مرشحة للفوز بـ«راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، من بين 33 مبادرة تقدمت بها 24 جهة حكومية، تم تطبيقها خلال دورة التحسين لهذا العام من قبل الجهات المشاركة في حكومة دبي.

وتضمنت المبادرات المرشحة، كلاً من القيادة العامة لشرطة دبي عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عن مبادرة «أذونات الدخول + 50»، والنيابة العامة عن مبادرة «الكفالة الذكية»، وهيئة الطرق والمواصلات عن مبادرة «مركبتي»، وبلدية دبي عن مبادرة «الحديقة الذكية»، وهيئة الصحة عن مبادرة «الصيدلية الذكية»، بالإضافة إلى مبادرة «تقنية دبي لترميم الصمام التاجي»، والمنطقة الحرة لجبل علي عن مبادرة «التنقل الذكي».

وقالت مدير أول مركز نموذج دبي، إيمان السويدي، إن المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية، حقق نتائج إيجابية في تحسين تجربة المتعامل مع الخدمات الحكومية من خلال المبادرات المبتكرة التي تم تطبيقها خلال هذا العام.

ونوهت بدور فرق الابتكار من ممثلي الجهات الحكومية التي عملت طول العام بروح الفريق الواحد والعمل التكاملي الذي يصبّ في مجمله لتحقيق رؤية القيادة حول تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية.

وسيتم فتح باب التصويت على أفضل مبادرة حكومية في هذا العام من تاريخ 12 من شهر نوفمبر الجاري إلى الرابع من ديسمبر المقبل من خلال الرابط http:/‏‏‏/‏‏‏vote.dtmc.gov.ae، حيث يستطيع الجمهور اختيار المبادرة الأحق بالفوز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وتُسلّم راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية للجهة الحكومية التي تحصل على أكبر عدد من أصوات الجمهور لمدة عام كامل. الجدير بالذكر أن الجهات الحكومية التي حصلت على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية خلال الأعوام السابقة هي: «هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة المترو السريع، و«تراخيص» عن مبادرة الشامل، و«دائرة السياحة والتسويق التجاري» عن نظام التذاكر الإلكترونية، و«هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة المظلات الذكية، فيما تحمل الراية حالياً بلدية دبي عن مبادرة منتجي.

التنقل الذكي

تهدف مبادرة «التنقل الذكي» التابعة للمنطقة الحرة لجبل علي، إلى تسهيل حركة الشاحنات ونقل البضائع من وإلى البوابات الداخلية والخارجية عبر أنظمة ذكية تساعد على تفتيش الحاويات بدقة، وتسهيل حجز مواعيد تخليص البضائع.

أذونات الدخول

تعتمد مبادرة «أذونات الدخول +50» الخاصّة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على تطوير الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية لاتخاذ القرارات بسرعة ودقة، ما يسهم في تقليص زمن رحلة المتعامل ورفع كفاءة الخدمة.

مركبتي

تركز مبادرة «مركبتي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات على إصدار ملكية إلكترونية دائمة للمركبة لمرة واحدة تصل للمتعامل عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيق الهيئة، ويتم تجديدها كل عام بعد انتهاء إجراءات التسجيل.

ترميم الصمام

ابتكرت هيئة الصحة في دبي، مبادرة «تقنية دبي لترميم الصمام التاجي»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى ترميم الصمام التاجي في القلب عبر استحداث أربطة جديدة تتناسب مع العلاج المعتمد لكل حالة مرضية على حدة.

الكفالة الذكية

نجحت النيابة العامة بدبي، في ابتكار مبادرة «الكفالة الذكية»، وتُعد هذه المبادرة الحديثة ضمانة إلكترونية ذكية تضمن حضور المتهم إلى جلسات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم، بشكل آمن وسلس.

الحديقة الذكية

تهدف بلدية دبي عبر مبادرة «الحديقة الذكية» إلى شمل عدد من مسارات التحول الذكي وتدشين كل خدمات الحديقة من خلال تطبيق ذكي وتوفير خاصية البيئة الافتراضية (VR) على المسارين الترفيهي والتعليمي.

الصيدلية الذكية

تأتي مبادرة «الصيدلية الذكية» التابعة لهيئة الصحة في دبي لاختصار رحلة علبة الدواء، وخفض وقت انتظار المريض لصرفها مع ضمان أعلى معايير السلامة والدقة المتبعة عالمياً في توصيل الدواء في زمن قياسي.

مركز الشرطة الذكي

تنسجم مبادرة «مركز الشرطة الذكي» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة، ويمكن من خلالها تقديم البلاغات الجنائية عن بُعد بطريقة سهلة.

• فتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل مبادرة حكومية 12 نوفمبر.