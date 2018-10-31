شرطة رأس الخيمة تختبر «المدينة الذكية»

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

ناقش قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، مرحلة الاختبار التجريبي لمشروع المدينة الذكية، بالتعاون مع شركة جي 4 إس (G4S) للحلول الأمنية المتكاملة، بحضور المدير الإداري لشركة جي 4 إس، غرانت ماك أرثر، وعدد من كبار ضباط الشرطة.

وأكد النعيمي حرص شرطة رأس الخيمة على مواكبة التطورات المستقبلية في الساحة العالمية والإقليمية والمحلية، في مجال الأمن الرقمي، مشيداً بجهودها في دعم الترابط والتكامل الذكي للمدينة الذكية، وتمكين عناصر الشرطة من التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع، وخلق منظومة أمنية متكاملة تعمل على تحقيق رؤية وزارة الداخلية في مجال الأمن والسلامة.

وبحث مرحلة الاختبار التجريبي التي يتم العمل عليها حالياً، واطلع على موجز مقدم من شركة جي 4 إس (G4S)، يوضح الخطط والسيناريوهات التي سيتم تطبيقها خلال فترة الاختبار التجريبي، عبر اعتماد تقنية المراقبة الرقمية للأمن التكنولوجي، من خلال كشف وتحليل وجوه الأشخاص المطلوبين، وأرقام المركبات غير المرخصة والمنتهية التراخيص، بهدف تعزيز الأمن والأمان في مدينة رأس الخيمة، والحد من وقوع الجرائم.

وأوضح النعيمي أن المشروع سيعزّز الشعور بالأمن والأمان في مدينة رأس الخيمة، من خلال الحدّ من وقوع الجريمة وكشفها، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، وسرعة زمن الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة، منتهجاً ومرتكزاً على الذكاء الاصطناعي.