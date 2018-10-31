«طرق دبي»: نعمل على جعل النقل الجماعي الخيار المفضل لتنقل السكان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استمرار مساعيها في جعل نظام النقل الجماعي الخيار الأول والمفضل لدى السكان، من مواطنين ومقيمين وزوار، في تنقلهم اليومي، سواء للذهاب للعمل أو للتنزه، حيث تتضمن الخطة المستقبلية تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي وتحسين كفاءة نظام المواصلات العامة، والتوسع في تقديم الخدمات الذكية للجمهور.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، إنها تحتفل، غداً، بالدورة التاسعة لمبادرة «يوم المواصلات العامة»، التي توافق الأول من نوفمبر من كل عام، وتتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية الـ13 لتأسيس الهيئة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة، والترويج لمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي تقدمها الهيئة، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز مشروع «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض «إكسبو»، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذ كل أعمال جسر المترو في النصف الثاني من نوفمبر المقبل، ويتوقع وصول أول قطارات مترو دبي الجديدة إلى دبي في نوفمبر المقبل، وبدء التشغيل التجريبي للقطارات في فبراير 2020، كما تخطط الهيئة أيضاً لتوسيع شبكة الحافلات من خلال تغطية 20 منطقة جديدة، وتحسين الخدمات القائمة على مستوى المدينة، وسيرتفع عدد محطات الحافلات المكيفة من 623 محطة حالياً، إلى 787 محطة في 2020، فيما سيرتفع عدد الحافلات من 1507 حافلات حالياً إلى 1917 حافلة في 2020.