«الأرصاد»: التقلبات الجوية تخف تدريجياً غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تخف تدريجياً، غداً حدة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة منذ مطلع الأسبوع الجاري، والناتجة عن امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» بأن المنخفض يعمل على تدفق كميات كبيرة من السحب من شمال ووسط المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة على فترات، لافتاً إلى أن السحب الركامية الممطرة تطوّرت إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تخللها سقوط بَرَد.

وأوضح أن المناطق الجبلية الشمالية وتحديداً إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة وجبل جيس، بجانب منطقة الوثبة وبعض المناطق في جنوب غرب الدولة، كانت أكثر الأماكن تعرضاً لسقوط الأمطار الغزيرة على مدى الأيام الماضية، مرجعاً الأسباب إلى كون الجبال تلعب دوراً رئيساً في تكوّن وتطور السحب الممطرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تخف حالة التقلبات الجوية وتقل السحب تدريجياً من مساء غد على أغلب مناطق الدولة، فيما تنشط الرياح مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في المناطق المكشوفة.

وأشار المركز إلى أن البحر يضطرب في الخليج العربي وبحر عمان أحياناً مع وجود السحب الركامية، مناشداً قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

ونصح المركز بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات، ونصح أيضاً بأخذ الحيطة عند ارتياد البحر بسبب اضطرابه أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

إلى ذلك، توقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، فيما تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة خصوصاً شرقاً وشمالاً، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خصوصاً مع السحب.

وقال في نشرته اليومية أمس، إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية 25 - 35 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 45 كم/‏‏ساعة أحياناً خصوصاً على البحر. وأفاد بأن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والثاني عند الساعة 06:20، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 09:22 والثاني عند الساعة 23:19. ونوه بأن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والثاني عند الساعة 02:29، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 07:34 والثاني عند الساعة 19:33.