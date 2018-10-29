حرارة "نوفمبر" تصل لـ 12 درجة مئوية بالدولة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

توقع الباحث في علوم الفلك و الأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان، أن تصل درجة الحرارة الدنيا خلال شهر نوفمبر الجاري إلى أقل من 12 درجة مئوية على قمم الجبال العالية ، في ما تصل إلى في المناطق الساحلية و المناطق الجبلية إلى 18 درجة مئوية ، وفي مناطق العمق الصحراوي 16 درجة مئوية.

وذكر أنه مع إطلالة شهر نوفمبر، يعتدل الجو ، حيث تصل معدلات درجات الحرارة العليا نهارا بين 32 درجة مئوية في مناطق العمق الصحراوي و تكون 30 درجة مئوية على المناطق الساحلية ، فيما تكون على المناطق الجبلية دون 28 درجة مئوية أما على قمم الجبال العالية لتكون دون 18 درجة مئوية.

وأضاف أن نوفمبر فلكيا امتدادا لفصل الخريف، و مناخيا هو ثالث شهور فصل الخريف أما عند مواسم العرب فهو أفضل أوقات المطر النافع او موسم الوسم او الوسمي ، حيث أمطاره تسم الأرض بالخضرة التي تنمو بسرعة لاعتدال الجو ولعدم قدوم وقت البرد القارس بعد .

وأشار إلى أن أمطار شهر نوفمبر تكون بمعدل 8 – 12 مم خلال الشهر ، أو ما يقارب 10 % من مجموع الأمطار الهاطلة فيما سجلت بعض السنوات خلال القرن الماضي هطول كميات تجاوزت 110 مم في سنة 1936 ، و تجاوزت 70 مم عامي 1954 و 1957 خلال شهر نوفمبر .

و تنشط فيه الرياح أحيانا التي تعمل على سرعة تبريد الجو قبل دخول شهر ديسمبر الذي يعتبر من شهور الشتاء مناخيا و يتميز بدخول البرد القارص خلاله .

وذكر أنه في الإمارات يكون طول النهار في بداية الشهر بحدود 11 ساعة و 10 دقائق ، و يتناقص ليصل طول النهار في نهاية الشهر إلى 10 ساعات و 40 دقيقة ، و يكون ميل الشمس عن السمت وقت الزوال في بداية الشهر بحدود 40 درجة ، و في نهايته بحدود 47 درجة ، و تقل كمية الإشعاع الشمسي بنحو 30 % عن كمية الاشعاع الشمسي القصوى التي تكون صيفا خلال الأشهر مايو و يونيو و يوليو .

وتشاهد خلال شهر نوفمبر زخات شهب مميزة أهمها الأسديات أخر الليل في 18 نوفمبر .

و في بداية الشهر يكون النجم الطالع جهة المشرق قبل طلوع الشمس هو ( السماك الأعزل) النجم النير في برج العذراء ، ثم يطلع ( الغفر ) في 11 نوفمبر و يغيب بطلوعه نجم " الأحيمر" الذي يختفي لمدة تقارب 40 يوما الذي يطلع فجر 25 ديسمبر ، و هي الفترة التي تشهد رياحا و اضطرابات بحرية تسمى عند أهل الخليج " ضربة الاحيمر".

ثم تطلع أول نجوم الميزان كانت تعدها العرب من برج العقرب و هذا الطالع هو ( زبانا العقرب) أي قرناها والذي يظهر صبيحة 24 نوفمبر من الجهة الشرقية و هو أخر نجوم الوسم .

وتعبر الطيور المهاجرة سماء الدولة أو تستقر فيها لفترة و من اهم هذه الطيور الحبارى و الصقور و القطا و الكرك و الكروان.