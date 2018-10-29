«سُقيا الإمارات» تستعرض مبادراتها في «عام زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت مؤسسة «سُقيا الإمارات»، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018»، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، في الفترة بين 23 و25 أكتوبر الجاري، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، مبادرة «100 رسالة إلى زايد»، التي هدفت إلى جمع 100 رسالة موجّهة إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعية إلى المشاركة في المبادرة، تعبيراً عن الحب والامتنان للقائد المؤسِّس.

وقال رئيس مجلس أمناء «سُقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير، إن «المؤسسة تواصل جهودها احتفاءً بـ(عام زايد)، وبمناسبة ذكرى مرور 100 عام على ميلاد القائد المؤسِّس، وإبراز دوره في نهضة الدولة، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً وعالمياً»، مشيراً إلى سعي المؤسسة لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لمشكلة شح وتلوّث المياه حول العالم، من خلال البحوث والدراسات التي تستخدم الطاقة الشمسية، لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب لملايين المحتاجين، مضيفاً أن «عدد المستفيدين من مشروعات (سُقيا الإمارات) تجاوز تسعة ملايين شخص في 34 دولة».

وتابع: «نعمل في المؤسسة على الاحتفاء بشخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي ارتبطت بالبيئة، واجتهدت من أجل تنميتها وتطويرها. وتم تسليط الضوء خلال المعرض على إنجازات (سُقيا الإمارات)، خلال (عام زايد)، المتمثلة في تعزيز التوعية بمسيرة الشيخ زايد وإنجازاته ومكانته، وتخليد شخصيته ومبادئه وقيمه وإرثه، عبر مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيمه، حيث خصصنا ست مبادرات نابعة من فكر ورؤية المغفور له، لتكون على المستويين المحلي والعالمي، ضمن أجندة مدروسة تركز على الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وخدمة الإنسان، بما يعكس فكر وتوجه مؤسِّس الدولة».

من جهته، أكد المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة، محمد عبدالكريم الشامسي، أن «المعرض وفّر فرصة مثالية لاستعراض إنجازات ومبادرات المؤسسة خلال (عام زايد)، حيث استعرضت مبادرة (100 متطوّع) لتعزيز ثقافة العمل التطوّعي، وقد شارك 70 متطوّعاً في فعالياتها، ومبادرة (100 مشروع للمياه)، التي تستهدف تنفيذ 100 مشروع لتزويد المياه النظيفة في مختلف أنحاء العالم، ومبادرة (100 وقف للمياه)، التي توفر المؤسسة من خلالها 100 براد للمياه الصالحة للشرب لسكن العمال في الدولة، ومبادرة (سُقيا زايد)، التي وفّرت مياه الشرب للصائمين، خلال شهر رمضان داخل الدولة وخارجها، إضافة الى (المبادرات الدولية)، التي تشمل زيارات ميدانية تطوّعية دولية تنفذها المؤسسة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتنفيذ مشروعات مستدامة تخدم احتياجات الأسر المحتاجة».