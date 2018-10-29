بلدية الشارقة: انحسار سكن العزَّاب في مناطق العائلات

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

أكَّدت بلدية الشارقة انخفاض عدد الشكاوى من سكن العزَّاب في مناطق العائلات، مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنَّ الحملات التفتيشية المفاجئة في المناطق السكنية أدَّت بشكل ملحوظ إلى انحسار الأمر، حيث تتخذ البلدية إجراءات مشددة ضد تسكين العزاب في المناطق السكنية المأهولة بالعائلات، لاعتبارات أمنية واجتماعية، إذ تمت زيارة 9653 وحدة سكنية للتأكد من التزامها بالاشتراطات السكنية والإيجارية.

جاء ذلك في رد لبلدية الشارقة على ملاحظات وشكاوى عدد من السكان في منطقتي التعاون والنهدة في إمارة الشارقة، تواصلوا مع «الإمارات اليوم»، مبدين استياءهم من حالات الإيجار من الباطن، وتحايل شركات إدارة العقار، واستهتار بعض الملاك، سعياً وراء زيادة مكاسبهم، في ظل تراجع أسعار العقارات في المناطق الشمالية، حيث يستغل التجَّار والسماسرة هذه الأسباب لتسكين العزاب كمجموعات كبيرة في البنايات العائلية، ما يشكل إزعاجاً وقلقاً للأسر.

وقال رئيس قسم التفتيش البلدي في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، خليفة بوغانم السويدي، إنَّ الجهود مستمرة ومكثفة للقضاء على مخالفات نظام التسكين في إمارة الشارقة بجميع أنواعها، حيث زار القسم من خلال حملاته التفتيشية والرقابية على مخالفات سكن العزاب في المناطق السكنية منذ بداية العام 9653 وحدة سكنية، وأشعر سكانها بمراجعة البلدية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات السكنية والإيجارية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الوحدات المخالفة، التي عجز أصحابها عن تصويب أوضاعهم بعد منحهم المهل القانونية المقررة.

وأوضح السويدي أنَّ الحملات الأخيرة تدخل ضمن جهود البلدية في المسح الميداني، للتأكد من خلو المدينة بالكامل من أية مخالفات لنظام التسكين، أو للبنود والاشتراطات المنصوص عليها في عقود الإيجار، ومن ضمنها الغرض من العين المؤجرة، وعدد القاطنين بالوحدة السكنية، ومدى الالتزام باللوائح والإجراءات الخاصة بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة.

وحددت البلدية العدد الأقصى للأفراد المسموح لهم بالإقامة داخل شقة مكونة من غرفتين وصالة بستة أشخاص، أمَّا الشقة المكونة من غرفة وصالة فيسمح بوجود ثلاثة أشخاص فيها، فيما يسمح لبعض الغرف بوجود أربعة أشخاص كحد أقصى، إذا كانت مساحتها كبيرة، حيث يتم تحديد عدد الأشخاص في عقد إيجار السكن بالنسبة لسكن العزاب. وفي حال مخالفة ذلك، تفرض غرامة 500 درهم على كل سرير مخالف، وتقطع خدمات المياه والكهرباء عن السكن.

غرامات مالية

حددت بلدية الشارقة غرامة مالية على حالات سكن العزاب في مناطق العائلات، تراوح بين 300 و500 درهم، وفي حال تكرار المخالفة من الأشخاص تتم مضاعفتها، ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها تكدس الأشخاص في الشقق السكنية، إضافة إلى الاختلاط في سكن العزاب، الذي يعد أحد أهم المخالفات، ويكثر بين الجاليات الآسيوية.