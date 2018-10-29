«الأرصاد»: سُحب ممطرة وبحر مضطرب اليوم وغداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، مع استمرار تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها تراوح ما بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، وتكون مثيرة للغبار أحياناً على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان.

وشهدت الدولة، أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، أبرزها رأس الخيمة ومنطقة غياثي في الظفرة، فيما شهد الخليج العربي اضطراباً في الموج بسبب وجود فرصة لتكوّن السحب الركامية مصحوبة برياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وتراوح ارتفاع الموج ما بين 5 - 7 أقدام، ووصل أحياناً إلى تسعة أقدام في العمق، حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم.

وأفاد المركز بأن طقس غد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وقد تتكوّن السحب الركامية شرقاً، وتكون الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، تكون مثيرة للغبار أحياناً على المناطق المكشوفة، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان، فيما يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وقد تتكون السحب الركامية شرقاً. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح من 16 إلى 38 كيلومتراً في الساعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على مناطق ساحلية وداخلية، والبحر متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.