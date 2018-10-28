"واي فاي" مجاني في محطة الجبيل و50 حافلة للنقل بين مدن الشارقة

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن توفير خدمة الإنترنت المجاني" واي فاي" في محطة الجبيل للحافلات، فضلاً عن توفير الخدمة في 50 حافلة للنقل بين المدن، حسب مدير إدارة الخدمات الفنية، مدير إدارة تقنية المعلومات بالندب محمد عبدالله البريمي.

وتفصيلاً قال البريمي: تتيح الخدمة لمستخدمي المواصلات العامة ومرتادي محطة الجبيل الاستمتاع والاستفادة بخدمة الإنترنت المجاني وتصفح المواقع المختلفة، وتأتي هذه البادرة سعياً من الهيئة لدعم منظومة النقل الجماعي، و لتوفير مزيداً من صور الحياة الميسرة للجمهور من مواطنين ووافدين وزوار.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية وإلكترونية تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الساعية للتحول الرقمي الشامل، ومواكبة لرؤية الإمارات 2021، كما أن مجهودات الهيئة في هذا الصدد تأتي ضمن منظومة عمل حكومة الشارقة وإنسجاماً مع استراتيجية التحول الرقمي الذكي في جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة إلى الجمهور، خاصة في ظل التطور الحضاري والمعرفي الذي تشهده الشارقة، وانتشار الأنظمة التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتقدمة، وما يرافقها من زيادة الوعي الرقمي لدى الأفراد بمختلف مستوياتهم العلمية والفكرية، الأمر الذي يحتم ضرورة الاعتماد على خدمات إلكترونية سريعة ومبسطة والاستغناء عن الإجراءات التقليدية، واستبدالها بإجراءات وتقنيات حديثة، وجعل الشارقة إمارة ذكية بشكل كامل.