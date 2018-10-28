انخفاض جديد في الحرارة ومناشدة من "الوطني للأرصاد"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد غائم جزئياً إلى غائم، ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة، تبدأ غرباً ثم تمتد إلى مناطق مختلفة من الدولة.

وأفاد المركز بحدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة خاصة غرباً، لافتاً إلى أن الرياح تكون معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأوضح أن البحر يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان، مناشداً مرتادي البحر بضرورة توخي الحذر والانتباه، والاطلاع الدائم على تطورات حالة الطقس