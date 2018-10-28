في إطار «عام زايد».. تكريم عاملين في شرطة الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّمت شرطة أبوظبي، مجموعة من العاملين بمديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، تجسيداً لاستراتيجية «عام زايد 2018»، وانسجاماً مع قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منها الحكمة، والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة، وتقديراً لجهود العمال وتفانيهم.

وأكد نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، العقيد سالم عاضه البقمي، أهمية إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة، التي تعزّز روح التعاون بين العاملين، وتسهم في نشر قيم التسامح بين المنتسبين، في سبيل إسعادهم وغرس الروح الايجابية في بيئة العمل. وأثنى خلال التكريم على جهود العاملين في تحقيق أهداف وأولويات شرطة أبوظبي، كما ثمّن دورهم وإسهاماتهم في تقديم خدمات متميزة، وبكفاءة عالية. وقدم البقمي، هدايا رمزية للعاملين تقديراً من مديرية شرطة منطقة الظفرة لجهودهم.

- إطلاق المبادرات

المجتمعية

والإنسانية يعزّز روح

التعاون بين العاملين.