أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة تبدأ غربا ثم تمتد على مناطق مختلفة من الدولة ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 25 - 35 كم/ساعة، تصل 50 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر مع السحب.

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين غائما جزئياً الى غائم بوجه عام، وتتكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.