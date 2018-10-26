رئيس الدولة و نائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك الأردن في ضحايا سيول البحر الميت

المصدر: أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي شهدتها أمس منطقة البحر الميت.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك عبدالله الثاني و ذوي الضحايا و الشعب الأردني الشقيق سائلا الله العلي القدير أن يرحمهم و أن يلهم آلهم و ذويهم الصبر و السلوان و أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة ملك الأردن.