استخدام نول في مشتريات متاجر كارفور

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن حاملي بطاقة نول يمكنهم الآن استخدامها في دفع قيمة مشتريات التجزئة في جميع منافذ كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم في دبي، وذلك عبر منصة ميركوري للدفع، وهي إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأكّد مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات خالد العوضي، بأن هذه الخدمة الآن متاحة في جميع منافذ التجزئة لشركة كارفور في عموم إمارة دبي، حيث سيتمكن مستخدمو بطاقات نول في دبي من إجراء عمليات دفع سلسة وسريعة للمشتريات باستخدام بطاقاتهم لدى متاجر التجزئة هذه، التي تتوافق مع خدمات نقاط البيع في منصة الدفع بالإضافة إلى استخدامها في التنقل.

وقال العوضي: تشكّل هذه المبادرة خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف هيئة الطرق والمواصلات في إسعاد مستخدمي بطاقات نول في دبي وذلك من خلال تمكينهم من تنويع استخدامات البطاقة، كما تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مبادرة (المدينة الذكية)، التي ستجعل من دبي واحدة من أذكى المدن على مستوى العالم وذلك من خلال توفير تقنيات متطوّرة تسهّل على الناس الاستفادة من باقة الخدمات المتنوّعة، التي يستخدمونها بشكل يومي.

وقال أيضا: "كلما استخدم حاملو نول البطاقة في دفع قيمة مشترياتهم في كارفور وغيرها من المنافذ الأخرى المتاحة في الدولة، كلما جمعوا المزيد من نقاط الولاء حسب برنامج (نول بلس)، التي أطلقتها الهيئة مؤخرا في معرض جيتكس 2018".

وأضاف: "يعتبر فتح المجال أمام الناس من مختلف فئاتهم الاجتماعية لاستخدام بطاقات نول في تلبية احتياجاتهم ودفع قيمة المشتريات، مبادرة تنسجم تماماً مع الغاية الاستراتيجية الثالثة من غايات هيئة الطرق والمواصلات وهي (إسعاد الناس). ولطالما سعت الهيئة لإيجاد أفضل الوسائل التي تجعل الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة سعداء، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين والسائحين والزائرين عبر تزويدهم بحلول أكثر سلامةً وتطوراً وأماناً، لتحسين مستوى حياتهم وجعلها أكثر سهولةً وراحة. ولتحقيق هذا الهدف، تتعاون الهيئة بشكل مستمر مع شركات ومؤسسات عالمية مرموقة.

وأكّد مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الخطوة ستدعم، بدون شك، طموح دبي في أن تكون المدينة الأذكى في العالم خلال ثلاث سنوات، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب المتقدمة لتحقيق هذا الهدف. كما تجمع هذه المبادرة بين التميز والابتكار اللذان يعتبران عنصرين أساسيين لتحقيق رؤية المدينة الذكية".

وأعرب ميغيل بوفيدانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات ومدير إدارة التميز لدى ماجد الفطيم للتجزئة عن حماسته بهذه المبادرة قائلًا: "تعكس مبادرة التسوق عبر بطاقات نول التزام وحرص كارفور على جعل تجربة التسوق سهلة واستثنائية لعملائها واستقطاب فئات جديدة من المستهلكين من خلال ابتكار وسائل ذكية تجعل التسوق أكثر متعة. هذه هي الأسس التي قامت عليها رؤية ماجد الفطيم والتي تتمثل في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم".

الجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج استراتيجية تهدف إلى بناء المدن الذكية بهدف التأسيس لمستقبل أفضل تنعم به جميع فئات السكان، وذلك عبر توفير فرص التمكين وتحقيق أعلى درجات السعادة، وعلى كافة المستويات. وتبرز من هنا أهمية تطبيق أحدث الحلول الذكية، وهو ما يتجسد في هذه الخطوة التي تتيح استخدام بطاقات نول، التي تصدرها هيئة الطرق والمواصلات لسداد قيمة المشتريات في مختلف المتاجر، الأمر الذي يضمن توفير أساليب دفع أكثر مرونة وسرعة.