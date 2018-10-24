8330 طلباً إلكترونياً للحصول على خدمات «إسكان أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

تشهد الخدمات الذكية وقنوات الاتصال الإلكترونية، التي توفرها هيئة أبوظبي للإسكان، إقبالاً متزايداً من المواطنين المتعاملين مع الهيئة، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة، عبر تلك الخدمات 8330 طلباً للحصول على خدمات إسكانية مختلفة خلال العام الجاري.

وذكر مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، يونس خوري، أن عدد الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وصل إلى 1641 طلباً، وعبر المجيب الآلي (IVR) وصل إلى 156 طلباً، وعبر تطبيق الهاتف الذكي 1533 طلباً، خلال العام الجاري.

وأضاف أن الهيئة وفرت خيارات متعددة للمواطنين للتواصل معها، وتقديم طلباتهم ومتابعة الطلبات الإسكانية المقدمة، إذ يوفر مركز الاتصال في الهيئة منصة إلكترونية متكاملة وحديثة لإدارة علاقات المتعاملين، وهو مزود بتقنيات فائقة التطور وتطبيقات حديثة وفقاً لأفضل التقنيات المستخدمة في مراكز الاتصال، إلى جانب التواصل من خلال حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام» و«يوتيوب»، إذ تعد قناة فاعلة للتواصل مع الجمهور.