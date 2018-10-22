"الطوارئ والأزمات" تطلق مشروع دعم أصحاب الهمم أثناء الطوارئ والأزمات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" المرحلة الأولى من مشروع دعم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الطوارئ والأزمات بالتعاون والتنسيق مع جهات اتحادية ومحلية وجمعيات مختلفة في الدولة، وذلك انطلاقاً من رؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2021 متحدون في المصير المتعلقة بأمن وسلامة الوطن "حماية أمن وسلامة الوطن والحفاظ على العدالة والانصاف والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ويهدف المشروع الى التعريف بفئة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجههم اثناء حالات الازمات والكوارث بالإضافة الى تحديد الاحتياجات اللازمة أثناء الطوارئ والأزمات من خلال المتطلبات التي سوف تطرح وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل لأصحاب الهمم اثناء الازمات وللكوارث.

وتم الاطلاع على خطة عمل المشروع، وكما تم الاتفاق مع الجهات المعنية باستكمال الاستبيان لمعرفة السياسات والامكانيات المتوفرة في الدولة لدعم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الطوارئ والأزمات كي يتسنى للهيئة مراجعة الإجراءات الحالية ودراسة أفضل الممارسات ووضع التشريعات والقرارات والسياسات والخطط اللازمة لدعم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الطوارئ والأزمات.

هذا وأولت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لفئات أصحاب الهمم حيث انها تستضيف الأولمبياد الخاص العالمي عام 2019 وتم استضافة الاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2018 في إمارة أبو ظبي وضرورة مراعاتهم في مختلف الجوانب ومن ضمنها خطط حالات الازمات والكوارث.