"الطوارئ والأزمات" تضع خطة لمواجهة تقلبات الطقس

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة عمل تنسيقية مع الشركاء الرئيسين بهدف رفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية والاحوال الجوية غير المستقرة التي غالبا ما تكون في فترة الشتاء وما ينتج عنها من حوادث تحتاج الى التعامل معها من قبل الجهات ذات الاختصاص .

وتناولت الورشة التي حضرها عدد من الشركاء الاستراتيجيين توضيح آلية عمل فريق الطوارئ وفق مستويات القيادة والسيطرة أثناء إدارة الطارئ على المستوى الوطني ومراحل وآلية إدارة الطارئ ونظام الاستجابة الوطني وآلية تفعيل الخطط الوطنية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في تقديم الدعم والإسناد في حالات التقلبات الجوية غير المستقرة بهدف منع حدوثها او التخفيف من اثارها .

وتطرقت الورشة الى اهمية استعداد وجاهزية فرق ادارة الطوارئ والازمات والكوارث المحلية في جميع إمارات الدولة والتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات الحكومية المعنية في مجال الطوارئ والازمات التنفيذية المحلية، والتأكيد على اهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع فرق الطوارئ المحلية بتأكيد تمام الجاهزية للاستجابة لأي طارئ يصاحب هطول الامطار الغزيرة اثناء فترة التقلبات الجوية، والذي تشهده لدولة خلال الفترة من شهر أكتوبر ولغاية شهر أبريل من كل عام، وكذا التأكيد على ان الجهات المختصة ستقوم باطلاع الجمهور على اخر المستجدات حول الاحول الجوية التي تتعرض لها كل او جزء من مدن الدولة وكذلك نشر رسائل توعوية وتحذير عبر مختلف منصات وسائل الاعلام .

كما تضمنت الورشة مراجعة الخطط والإجراءات الوقائية ، وخرجت الورشة بعدة توصيات منها اتباع واتخاذ التدابير الاحترازية وتوعية الجمهور.