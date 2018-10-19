روبوت ونظارة وقارئ لفحص المركبات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2018، البدء في تجربة الجيل الجديد لفحص المركبات، باستخدام تقنيات مبتكرة ستلعب دوراً مهماً وحيوياً في جعل الخدمة أسرع وأسهل وأدق، بالنسبة للهيئة وللمستفيدين من خدماتها على حد سواء.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، عمل الهيئة كي تسهم بشكل فعّال في تحقيق توجّه الحكومة، لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

وأضاف: مازالت تقنية فحص المركبات تعتمد على مراحل الفحص التقليدية. وهذا ما دفع الهيئة إلى إحداث قفزة نوعية نحو المستقبل، من خلال ابتكار جيل جديد من المبادرات، لتقديم عمليات الفحص الفني بجودة ودقة عاليتين، بهدف الوصول لأعلى مستوى من التميز وإسعاد الناس.

وأوضح آل علي أن الهيئة تعكف على تصميم حلول فعّالة من خلال جيل جديد في الفحص الفني، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والمبتكرة خصيصاً من الهيئة لهذا المجال، مضيفاً أن الحلول ترتكز على ثلاثة محاور، الأول: روبوت فحص المركبات الذكي، ويتولى تصوير رقم لوحة المركبة، والتحرك تحت المركبة، وكشف وإرسال البيانات إلى غرفة التحكم.

والمحور الثاني: النظّارة الذكية لفحص المركبات، إذ يرتديها الفاحص لزيادة دقة الفحص وتشخيص أعطال المركبة باستخدام الواقع المعزز. والمحور الثالث: جهاز قراءة الأعطال وفحص المركبات على الطريق، من خلال الاتصال مع كمبيوتر المركبة لقراءة المعلومات والأعطال التي يستقبلها الكمبيوتر من المركبة.