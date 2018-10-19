«تخطيط الشارقة» تختصر 70% من وقت المراجعين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عرضت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، عبر منصتها المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة، في «أسبوع جيتكس للتقنية»، باقة جديدة لمعاملاتها الإلكترونية، تهدف لإنجاز ست خدمات أساسية كخدمة واحدة، بحيث تقدم في وقت واحد بشكل متوازٍ، ما يوفر 70% من الوقت الذي كان يستغرقه المراجع لإنجازها.

وأكد رئيس الدائرة، المهندس خالد بن بطي المهيري، إعادة هيكلة معظم المعاملات في الدائرة، واختصار إنجاز تنفيذ المعاملات، واستحداث خدمات تعزز سعي الدائرة إلى إنجاز معظم معاملاتها فوراً.

وشرح أنه أصبح بإمكان المتعامل تقديم معاملة تجديد الخارطة، وطلب كل من بيان التخطيط العمراني وشهادة تحديد الرصيف وخارطة زوايا وأقطار، وشهادة فحص التربة وشهادة إحداثيات الطيران المدني، اختيارياً لأي منها، لإصدارها واستلام المنتج النهائي إلكترونياً.

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية، المهندس محمد الظفيري، إن هذا الإجراء أسهم في تقليص مدة إنجاز جميع هذه المعاملات من 10 أيام عمل إلى ثلاثة على الأكثر.