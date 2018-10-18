«طرق دبي» توفّر «واي فاي» مجاناً في 10 آلاف مركبة أجرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن المباشرة في تنفيذ مشروع مشترك لتزويد مركبات الأجرة في دبي، البالغ عددها 10 آلاف و800 مركبة تقريباً، بخدمة واي فاي مجاناً.

جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة و«دو» على هامش مشاركتهما في «جيتكس 2018». ووقّع الاتفاقية عن الهيئة المدير العام ورئيس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، وعن «دو»، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة محمد الحسيني.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، أن الاتفاقية تنصّ على المباشرة في تركيب الأجهزة المطلوبة في مركبات الأجرة، على أن ينتهي العمل من تغطية جميع مركبات الأسطول لشركات الامتياز الست العاملة في دبي خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأضاف بهروزيان: «تتيح خدمة واي فاي المجانية لرواد مركبات الأجرة تصفّح شبكة الإنترنت على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام السريعة أثناء رحلاتهم». مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل دائماً على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمة في الدولة.