محمد بن راشد يحث أصحاب الهمم على مواصلة السير نحو العلا

المصدر: دبي -وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية .. أعضاء منتخب الإمارات لأصحاب الهمم ورئيس وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم الذين أهدوا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الإنجاز الكبير الذي حققوه في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي اختتمت منافستها في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في الرابع عشر من أكتوبر الجاري .



وقد بارك سموه لشباب الوطن من لاعبين ولاعبات من ذوي أصحاب الهمم جهودهم ومثابرتهم من أجل تأكيدهم على أنهم جزء حيوي وفاعل في مجتمع الإمارات قادرون على العطاء في شتى الميادين من أجل رفعة الوطن وإعلاء رايته في البطولات والمهرجانات الرياضية الدولية والإقليمية .



وهنأهم سموه على الإنتصارات التي حققوها والميداليات الإحدى عشرة التي حصدوها بجهودهم ومهاراتهم في البطولة الآسيوية " البارالمبية"

وحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء المنتخب الوطني على مواصلة السير بخطى ثابتة نحو العلا والوصول إلى المراكز الأولى في جميع الرياضات والمنافسات .. معربا سموه عن ثقته بقدرة هؤلاء الشباب على تحقيق ذلك من خلال العزيمة وقوة الإرادة والمثابرة على التدرب واكتساب الخبرة واللياقة البدنية والروحية .



وإلى ذلك أعرب محمد بن فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم بانتمائهم الوطني وبالدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لهم في جميع المناسبات .. معتبرين كلمات وتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نبراسا يهتدون بهديه وحافزا لشحذ هممهم وصقل مواهبهم وتفجير طاقاتهم وصولا إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الرياضية وغيرها .