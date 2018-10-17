أوبر تُطلق مزايا السلامة للشركاء السائقين والركاب‬

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أوبر اليوم عن مزايا خاصة بالسلامة سيتم إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة وستصل إلى ملايين الركاب والشركاء السائقين ممن يستخدمون تطبيق أوبر في كافة أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ستتضمن المجموعة ميزات جديدة مبتكرة تهدف إلى رفع مستوى إجراءات السلامة وزيادة الشفافية والمسؤولية لكل المستخدمين.

وزوّدت أوبر منذ إطلاق التطبيق ملايين الناس بتكنولوجيا تُمكّنهم من طلب وسيلة تنقل بلمسة زر واحدة ومتابعة سير الرحلة عن طريق تقنية نظام تحديد المواقع GPS وإمكانية الإبلاغ عن أي مشكلة لفريق السلامة المجتهد الذي يعمل على مدار الساعة. وتهدف الشركة من إطلاق ميزات السلامة الجديدة إلى مضاعفة معايير السلامة وتوفير بيئة أكثر أماناً لمستخدمي التطبيق.

من جانبه قال المدير العالمي الأول لمنتجات السلامة في أوبر، ساشين كانسال، "تجري حوالي 15 مليون رحلة عبر تطبيق أوبر يومياً، لذلك تتركز سلامة الركاب والشركاء السائقين عبر تطبيقنا في مقدمة أولوياتنا. عملنا على مدى العام الماضي على تطوير منتجات مبتكرة تعمل على زيادة الشفافية والمسؤولية وراحة البال لدى جميع مستخدمي التطبيق. ويُعدّ طرح مجموعة مزايا السلامة الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الخطوة التالية في تمكين جميع المستخدمين من الحفاظ على سلامتهم وتواصلهم أينما كانوا".

ووَضَعَ المدير التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي، السلامة موضع الأولولية للعام 2018 منذ انضمامه للشركة. وأجرى منذ انضمامه للشركة عدد من التغييرات بما فيها إطلاق ميزة تحدّ من الوقت الذي يمضيه الشريك السائق في القيادة باستخدام التطبيق، حيث سيحتاج إلى أخذ استراحة مدتها 6 ساعات على الأقل في اليوم، بالإضافة إلى خدمات تأمين الحوادث الشخصية للشركاء السائقين وشركاء التوصيل في الشرق الأوسط.