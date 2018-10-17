طرق دبي توفر "واي فاي" مجانا في أسطول مركبات الأجرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن المباشرة في تنفيذ مشروع مشترك لتزويد جميع مركبات الأجرة في دبي البالغ عددها (10800) مركبة تقريبا بخدمة واي فاي مجانية وذلك بهدف إسعاد مستخدميها وإضفاء المزيد من المتعة والفائدة على تنقلاتهم اليومية عبر مركبات الأجرة بالإضافة إلى حرص الطرفين على الإسهام الفعّال في دعم جهود الإمارة لتصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات ودو على هامش مشاركتهما في جيتكس 2018، وقّع الاتفاقية عن الهيئة المدير العام ورئيس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، فيما وقعها عن دو، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة محمد الحسيني.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة أحمد هاشم بهروزيان، انه حسب الاتفاقية المبرمة مع دو، ستباشر في تركيب الأجهزة المطلوبة في مركبات الأجرة على أن ينتهي العمل من تغطية جميع مركبات الأسطول لشركات الامتياز الست العاملة في دبي خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأضاف بهروزيان تتيح خدمة الواي فاي المجانية لرواد مركبات الاجرة تصفّح شبكة الإنترنت على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام السريعة أثناء رحلاتهم، مؤكدا أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل دائما على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمة في الدولة.

وأوضح بأن الخدمة ستخضع للتقييم المستمر وبشكل دقيق ليتم توسيعها وتطويرها بالتعاون مع دو وذلك لضمان تمتع الركاب باستخدام هذه الخدمة بشكل سلس ومستمر، مشيدا بالخدمات، التي تقدمها دو في عموم الدولة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة في المجتمع.