«الصناعة الأمنية» تعرض نظاماً لتتبع مركبات نقل الأموال

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عرضت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خلال فعاليات أسبوع جيتكس 2018، نظام التتبع الأمني، وهو النظام الأول من نوعه في الشرق الأوسط الخاص بمركبات نقل الأموال، ومركبات نقل المواد الخطرة، والمركبات السياحية، الذي يهدف إلى تتبع المركبات جغرافياً.

كما عرضت النظام الذكي لإدارة الحرّاس (Smart Guard)، القادر على معرفة البلاغات المرفوعة من قِبَل أفراد القطاع الأمني الخاص، وتحديد أماكن وجودهم ومخاطبتهم، وتوجيه الأوامر والتعاميم إليهم، ويعمل أيضاً على متابعة رجال الأمن الخاص في دبي، في مختلف مواقع الحدث، ويعتمد النظام على ھیكلیة منظومة الحراسة الخاصة في دبي، وھي: الحراس، والمشرفون، والمديرون، والشركات، ثم مؤسسة تنظیم الصناعة الأمنیة والجھات المختصة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، حرص المؤسسة على أن تكون من الرواد والسباقين في اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل الأمني، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودتها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يرتقي برفع الكفاءة والفعالية الأمنية ومستوى الخدمات المقدمة.

وأنّ المؤسسة أبرمت عدداً من الاتفاقيات المهمة مع أهم الشركات المحلية والعالمية المتخصّصة في الأمن والمراقبة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «إنترسك» للأمن والحماية في مطلع العام الجاري.