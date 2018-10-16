محمـد بـن راشد: تبنّي أحدث التطبيقات التكنولوجية حـجـــر زاويـة فــي رؤيـة الإمارات للمستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تبنّي أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية يمثل حجر زاوية في رؤية دولة الإمارات للمستقبل، ما يستدعيه ذلك من تعزيز جسور التواصل مع أهم وأبرز مطوري الحلول التقنية والمعلوماتية من مختلف أنحاء العالم امتداداً لنهج الإمارات التنموي القائم على مبدأ توطيد الشراكة مع المؤسسات العالمية الكبرى والمستثمرين وأصحاب الفكر المبدع في شتى المجالات، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز الحوار العالمي حول سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان وضمان راحته ورفاهيته.

نائب رئيس الدولة: - «نعمل على تفعيل حوار إيجابي بنّاء بين الأقطاب العالمية المؤثرة في مستقبل الإنسان». - «اجتماع أبرز مطوّري التقنيات الرقمية على أرض الإمارات يدعم رؤيتنا للمستقبل». - «دبي تعزّز مكانتها مركزاً للتكنولوجيا المتطورة ومقراً لأهم مطوريها».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعمل على تفعيل الحوار البنّاء بين الأقطاب العالمية المؤثرة في مستقبل الإنسان ضمن مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التقنية بما له من أهمية ركيزةً أساسيةً من ركائز بناء القدرات وبما يطرحه من خيارات تعين الإنسان على تخطي التحديات وتمكنه من توظيف الفرص وترشيد الموارد بأسلوب يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سموه أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً للتكنولوجيا ومقراً لأهم مطوريها من مختلف أنحاء العالم، في إطار من الشراكة والتعاون مع أكبر الأسماء المتخصصة في هذا المجال، مع مواصلة دبي تعزيز قدراتها بتطوير بناها التحتية التكنولوجية وتوظيف أحدث الحلول الذكية والتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وغيرها، نحو تحقيق أهدافها الطموحة كنموذج لمدينة المستقبل.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ترحيبه بالشركات العالمية والإقليمية المشاركة في معرض جيتكس للتقنية، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهده المعرض عبر دوراته المتعاقبة وصولاً إلى موقعه الحالي كأهم حدث معني بقطاع التكنولوجيا في المنطقة وأحد أبرزها على مستوى العالم، بما يضمه من نخب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تطوير البرمجيات والحلول الرقمية.

وناهز عدد الشركات المشاركة في المعرض هذا العام 4000 شركة من نحو 100 دولة، بينما من المتوقع أن يستقطب الحدث التقني الكبير خلال فترة انعقاده وحتى الـ18 من الشهر الجاري أكثر من 100 ألف زائر متخصص من داخل الدولة وخارجها، تأكيداً على المكانة الرفيعة التي تحتلها دبي كمحور للقاء القائمين على هذا القطاع الحيوي من حول العالم لعرض أحدث ما تم التوصل إليه من حلول وتقنيات.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بزيارة معرض جيتكس للتقنية، المقام هذا العام تحت شعار «تجربة المستقبل العمراني والخدمي»، إذ نوّه سموه بقيمة المعرض كحدث يجمع تحت سقف واحد أهم الأسماء العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات وأبرزها، بما يمثله هذا اللقاء من قيمة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التنمية التكنولوجية، وبما يهيئه من فرصة نموذجية لاكتشاف وتفعيل علاقات عمل وشراكات جديدة يمكن من خلالها دمج الخبرات ومزج التجارب لاستحداث حلول تسهم في منح الإنسان مستقبلاً أفضل وتعين على ضمان نوعية حياة مثالية للأجيال القادمة.

أجنحة الشركات الوطنية شملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية المشاركة من بينها شركة «دو» التي تعرض مشروع «حصَّنتك» لحماية المباني السكنية وغيرها، حيث استمع سموه إلى شرح حول المشروع العملاق الذي يغطي أكثر من 150 ألف منزل على مستوى الإمارات كمرحلة أولى عند تنفيذه. وتفقد سموه، جولته بتفقد المعرض المصاحب «جيتكس لنجوم المستقبل»، الذي يعد أكبر حدث في مجال التكنولوجيا معني بدعم الشركات الناشئة المتخصصة من داخل دولة الإمارات ونحو 75 دولة أخرى، مستقطباً ما يزيد على 700 شركة من هذا القطاع الذي يمثل أحد الروافد المهمة للاقتصاد العالمي، إذ التقى سموه عدداً من الشباب المشاركين في هذه الفعالية، وتعرّف إلى أفكارهم المبتكرة، مثنياً على فكرة هذا المعرض بما ييسره من لقاء القائمين على تلك الشركات مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويقدر عددهم بنحو 1500 مستثمر، وبما يعنيه من إمكانية النمو والتطور لتلك الشركات انطلاقاً من دبي. 100 ألف زائر متخصص من داخل الدولة وخارجها من المتوقع أن يستقطبهم «جيتكس».

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة على الالتقاء مع مسؤولي الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات والحلول الذكية والبنى الأساسية التكنولوجية، وبدأت الجولة في منصة شركة «مايكروسوفت» العالمية التي تشارك في المعرض منذ تأسيسه قبل 38 عاماً.

واستمع سموه من المدير العام الإقليمي للشركة إلى شرح حول المشروع الذي أطلقته «مايكروسوفت» في دولة الإمارات والمتمثل في الاستثمار بإنشاء مراكز بيانات عالمية للأفراد والجهات العامة والخاصة، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج، إذ أثنى سموه على فكرة وأهداف المشروع متمنياً للشركة النجاح في خططها ومشروعاتها الاستثمارية في الإمارات.

وتوقف سموه عند جناح شركة «هيوليت باكارد» الأميركية واستمع من القائمين عليها إلى شرح حول الخطط وبرامج الشركة في عالم الذكاء الاصطناعي وخدمة الشركات والأفراد من خلال مكتبها الإقليمي في دبي.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه منصة «دل للتكنولوجيا» الأميركية، وتعرف من مسؤوليها إلى آخر ابتكارات الشركة في مجال التقنيات الذكية وخططها وبرامجها التطويرية للمستقبل.

واطلع سموه من المسؤولين في شركة «ساب» الألمانية على مبتكراتها في قطاع النقل الذكي ومشروعاتها في المنطقة ودولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص.

ثم توقف سموه عند منصة شركة «أوراكل» العالمية، واستمع من القائمين عليها إلى شرح حول مدينة السعادة الافتراضية، التي تعرض مجسماً شاملاً لمستقبل لهذه المدينة.

ثم زار سموه جناح شركة «باناسونيك» اليابانية واستمع من مديريها إلى إيجاز حول خطط الشركة وبرامجها الذكية التطويرية في قطاع الإلكترونيات والأجهزة الخاصة بأمن المنشآت والمنازل.

وتفقّد سموه السيارة الذكية «غياث»، التي صنعت وصممت خصيصاً للقيادة العامة لشرطة دبي، وتضم أنظمة متطورة تختص بالتصوير عن بعد والكشف والتعرف على الوجوه ومواقع الحوادث المرورية والمركبات المتسببة في الحوادث، وأنظمة ذكية أخرى تعمل في السيارة الأولى من نوعها في العالم.

وزار سموه جناح شركة «هواوي» الصينية وتعرف من القائمين على جناح الشركة إلى أهم وآخر أجهزة الاتصال الذكية والبرمجيات الذكية التي أنجزتها الشركة، كما توقف سموه عند شركة «أفايا» الأميركية المتخصصة في نظام الاتصال الذكي وتعرف من مسؤوليها إلى آخر مبتكراتها في هذا الميدان.

وفي إطار الجولة، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح شركة «سيسكو» العالمية وتعرف من مسؤوليها إلى البرامج والخدمات الذكية التي توفرها لمتعامليها في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتوقف سموه، في الجولة التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند جناح شركة اتصالات، إذ استمع سموه إلى شرح حول السيارة المستقبلية الذكية التي تستخدم لنقل الأفراد داخل المدينة، ويمكن أن تتحول إلى طائرة صغيرة تنقل راكبين اثنين إلى المكان المحدد بعيداً عن الازدحام المروري.