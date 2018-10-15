«التوطين» تطلق «تدبير» لتسهيل خدمات العمالة المساعدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقاً ذكياً، يوفر حزمة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية المرتبطة بالعمالة المساعدة، التي تقدمها مراكز الخدمة «تدبير».

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، إن «التطبيق الذكي يستهدف المتعاملين من الأسر وأصحاب العمل، الذين يرغبون في استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، طبقاً لباقات يمكن الاطلاع عليها في مراكز الخدمة».

وأشار إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز «تدبير»، مثل اسم المركز وموقعه الجغرافي، ووسائل الاتصال به، وأوقات العمل الرسمية، والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقاً لجنسياتهم، والاطلاع على سيرهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية، إضافة إلى تقديم معاملات الكفالة الشخصية والاستقدام.

وقال «خوري» إن تطبيق «تدبير» يوفر أربع باقات، وخصائص ومميزات عدة، منها ميزة تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة «تدبير»، وذلك من خلال المحادثة الكتابية.

وأوضح أنه سيتم تقديم المزيد من الخدمات اعتباراً من الأسبوع المقبل، منها الاطلاع على ملف صاحب العمل، وتلقي رسائل التوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال، وكذلك خدمة دفع الرسوم واستخراج وتجديد وإلغاء العقود وتصاريح العمل، وخدمة احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل المساعد.

4 باقات

يوفر التطبيق أربع باقات، الأولى لخدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة على كفالة صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد، بينما توفر الباقة الثانية خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل فترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل. والثالثة لتوفير عامل مساعد مسجل على المركز للعمل فترة تعاقدية يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الأطراف المعنية، في حين توفر الباقة الرابعة عمالة مسجلة على مركز الخدمة «تدبير» للعمل بنظام (ساعة – يومي – أسبوعي).