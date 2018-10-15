«لبان» يتحوّل إلى منخفض مداري

المصدر: أبوظبي - وام

ناشد المركز الوطني للأرصاد الجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات حول الإعصار المداري «لبان»، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاته بآخر المستجدات.

وقال المركز إن «لبان» يتحوّل الى منخفض مداري خلال الساعات المقبلة وموقعه عند خط عرض 16.4 درجة شمالاً، وخط طول 51.5 درجة شرقاً، ويتحرك بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة، وتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 40 إلى 60 كيلومتراً في الساعة تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

إلى ذلك، توقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون مغبراً أحياناً وقد تظهر بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

والبحر في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:20، والثاني عند الساعة 6:28، والجزر الأول عند الساعة 9:49 والثاني عند الساعة 23:38، وبحر عمان يكون خفيفاً الى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:31، والثاني عند الساعة 2:32، والجزر الأول عند الساعة 7:44، والثاني عند الساعة 19:31.