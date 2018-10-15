نظام ذكي للكشف والإبلاغ الفوري عن تسرب المياه في المنازل

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاق نظام ذكي لمراقبة استهلاك المتعاملين من المياه، وإبلاغ المتعامل عن أية حالات للاستهلاك الزائد على المعدلات الطبيعية، خلال 48 ساعة، لينتبه بدوره من احتمالية وجود أي تسريب لديه، حتى لا يفاجأ في نهاية الشهر بارتفاع في قيمة الفاتورة، وفق رئيس الابتكار في الهيئة مطر المهيري.

وأكد المهيري أن الهيئة من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، ستقوم باكتشاف حالات تسرب المياه في المنازل، بشكل سريع، وإبلاغ المتعاملين عن طريق رسائل نصية وعبر البريد الإلكتروني.

وذكر أن النظام الجديد الذي بدأ تفعليه الشهر الجاري، يأتي ضمن مبادراتها للتحول لتصبح هيئة مبتكرة تعمل على إسعاد الموظفين والمتعاملين على حد سواء، كما يأتي ضمن مبادرة «دبي الخضراء».

واستعرضت الهيئة ضمن منصتها الخاصة في معرض جيتكس 2018 أبرز مبادراتها التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء بما في ذلك نموذج مصغر لمركز المستقبل لإسعاد المتعاملين، الذي يتضمن منصات الخدمة الذاتية الذكية التي تساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة، ومنصة التحصيل الذكي (تيسير) لدفع الفواتير عبر أجهزة دفع ذكية، وخدمة الدعم عن بُعد عن طريق المحادثة المرئية باستخدام الروبوتات.

كما عرضت الهيئة «متجر ديوا» الذي أطلقته عبر تطبيقها الذكي ويوفر عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة، بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، و«رماس» موظف الهيئة الافتراضي المتوافر للإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي عبر منصتي «آي.أو.إس» و«آندرويد»، وكذلك على حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، وعدسات الواقع المدمج ثلاثي الأبعاد «هولولينس» من مايكروسوفت، التي تستخدمها الهيئة في تعزيز عملياتها وتحسين مستوى الإنتاجية، وتسريع عمليات الابتكار، بالإضافة إلى متابعة وتقييم عمليات الصيانة وغيرها العديد.

وتعرض الهيئة كذلك منصة «ابتكاري» المخصصة لتحفيز المخترعين والمصممين من جميع أنحاء العالم لتقديم ابتكاراتهم وأفكارهم للهيئة.