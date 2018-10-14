طرق الشارقة" توفر 57 جهاز استدعاء آلي لمركبات الأجرة في مختلف مناطق الإمارة"

المصدر: الامارات اليوم -الشارقة

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إضافة منذ بداية العام الجاري عدة أجهزة خدمة استدعاء آلي جديدة لطلب مركبات الأجرة، ليصبح الإجمالي عدد الأجهزة 57 جهاز موزع في كافة أنحاء الإمارة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات على خدمة الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة بلغ 25 ألف طلب خلال 9 أشهر ، بمعدل 2777 طلب شهرياً.

وأوضح مدير إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، أنه تم اطلاق الخدمة الاستدعاء الآلي عام 2015، حيث تم تركيب أول جهاز في مركز شرطة واسط الشامل، وذلك سعيا من هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أحدث الأجهزة والأنظمة التي تعمل على توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية لمستخدمي المواصلات العامة ومركبات الأجرة لاسيما في الأماكن التي تشهد ازدحاماً وكثافة رواد، مثل المستفيات والمصالح الحكومية أو المراكز التجارية، وكانت الهيئة أول من أطلق الخدمة على مستوى المنطقة، وهي تتيح لأفراد الجمهور استدعاء سيارة الأجرة بمجرد كبسة زر على الجهاز ليتم استدعاء أقرب مركبة أجرة إلى مكان الطلب في أسرع وقت، و يعطي الجهاز رقم لوحة السيارة و الوقت التقريبي لوصولها إلى موقع طالب المركبة.

وأشار القاسمي ،أن الخدمة تم تدشينها مؤخراً في مستشفى الجامعة، ومركز تسهيل بمنطقة سمنان ليصل بذلك العدد الإجمالي للأجهزة 57موزعة على كافة أنحاء الإمارة مثل مركز واسط الشامل وإدارة المرور والتراخيص ومتحف الشارقة العلمي والمستشفيات مثل الكويتي وفنادق شيراتون وسنترو واوشيانك بخورفكان.مبيناً أن عدد الطلبات على خدمة الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة في تزايد مستمر حيث بلغ 25 ألف طلب خلال 9 أشهر ، بمعدل 2777 طلب شهرياً.