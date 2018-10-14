يوم مفتوح في جامعة زايد لاستقطاب الكفاءات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، يوماً مفتوحاً بالتنسيق مع جامعة زايد، لشرح آلية استقطاب الكفاءات في مختلف المجالات والعلوم، بمشاركة مدير إدارة البعثات والاستقطاب، المقدم الدكتور منصور البلوشي.

وشهدت فعاليات اليوم المفتوح عرض معايير الاستقطاب في شرطة دبي، وشرح خطة الاستقطاب الأكاديمي والتخصصات العلمية المطلوبة، والتطرّق إلى برنامج «إيفاد» أول منصّة ذكية على مستوى الدولة تُعنى بشؤون الطلبة المبتعثين، وتسعى إلى توظيف التطبيقات الذكية، لتفعيل عملية التواصل والمتابعة والتقييم للطلبة المبتعثين داخل الدولة وخارجها. وجرى خلال اليوم المفتوح الرد على استفسارات الطلبة، الذين اطلعوا على منصّة «الاختيار والتوظيف الذكي» لشرطة دبي، التي تهدف إلى تعزيز العمل الشرطي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق تطلعات القيادة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع.