«الأرصاد» يستبعد تأثّر الدولة بالعاصفة «لبان»

المصدر: أبوظبي - وام

استبعد المركز الوطني للأرصاد مجدداً تأثر الدولة، بشكل مباشر، بالحالة المدارية «لبان» خلال الأيام الخمسة المقبلة. وقال: «لا يوجد تأثير في دولة الإمارات بشكل مباشر بالحالة المدارية (لبان) خلال الأيام الخمسة المقبلة»، داعياً الجميع الى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه، وعدم تداول الشائعات.

وصنّف المركز الوضع الحالي لـ«لبان» بأنه «إعصار مداري من الدرجة الأولى في غرب بحر العرب، وموقعه عند خط عرض 14.5 درجة شمالاً، وخط طول 58.0 درجة شرقاً، ويبعد 500 كيلومتر (شرق - جنوب شرق) صلالة، وعلى بعد 490 كيلومتراً (شرق - شمال شرق) سُقطرى، ويتحرك بسرعة 70 كم/‏‏‏س، وتراوح سرعة الرياح حول مركز الإعصار بين 125 و145 كم/‏‏‏س، تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً إلى مغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار أحياناً. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والموج في الخليج العربي متوسط الحركة.