3 ساعات دواماً مرناً لمدارس أبوظبي خلال الضباب والطقس «الصعب»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أفاد ذوو طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي بأن مدارس أبنائهم أبلغتهم بإمكانية تطبيق الدوام المرن في حال سوء الأحوال الجوية والضباب، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه في حالات الضباب والأحوال الجوية الصعبة يستطيع الطلبة والمعلمون التأخر عن الدوام المدرسي لمدة ثلاث ساعات، تحتسب من موعد بدء الدوام الرسمي، وذلك وفقاً لتقدير الإدارة والتنسيق من قبل الطرفين.

وتفصيلاً، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، في قرار صادر أخيراً، أن سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي تُشكل أولوية قصوى، لذلك تم إقرار الدوام المرن «الذي يسمح بالتأخر عن الدوام لمدة ثلاث ساعات، تحتسب من بدء الدوام الرسمي في الساعة 7:30 حتى 10:30 صباحاً، في أوقات الضباب والأحوال الجوية الصعبة، وذلك وفقاً لتقدير المدير المباشر، والتفهم والتنسيق من قبل الطرفين».

وألزمت الدائرة المدارس بتحديد شخص معين مسؤول عن التواصل والتنسيق مع المعنيين في حالات سوء الأحوال الجوية، والامتثال لتعليماتها في حال قرار تعطيل الدوام، والتنسيق مع الدائرة وجميع مشغلي حافلات النقل في حالات تعطيل الدوام، إضافة إلى النظر في إمكانية تأخير الدوام في حالات الطقس الصعبة، بالتنسيق مع مشغلي الحافلات، والتواصل مع الطلبة وذويهم، وإبلاغهم عن أي حالة تعطيل أو تأخير للدوام.

وأشارت الدائرة إلى أن إطار العمل الإداري للنقل المدرسي، يُلزم مشغلي الحافلات المدرسية بمراقبة حالة الطقس من خلال التنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية، والتنسيق مع إدارة المدارس في حال تأخير الدوام أو تعطيله أثناء حالات الطقس الصعبة، والتأكد من حصول السائقين والمشرفات على التدريب اللازم للتصرف في مثل هذه الحالات، والتأكد من أن جميع نقاط التحميل والإنزال المعدة مسبقاً ضمن خطط المخاطر خالية من العوائق خلال حالات الطقس الصعبة، بجانب وجود نقاط تحميل وإنزال بديلة، إضافة إلى أن إطار العمل الإداري للنقل المدرسي ينص على ضرورة التزام الطلبة وأولياء الأمور باتباع التعليمات والقرارات التي تصدر عن دائرة التعليم والمعرفة أو المدرسة في حال الظروف الجوية الصعبة.

وأكدت الدائرة أنها تتولى التنبيه على المدارس بشكل دوري عبر الدورات التدريبية والتوعوية الخاصة، بتثقيف كوادر الميدان التعليمي، ومن هم تحت مسؤوليتها من موظفين على كيفية التعامل في مثل هذه الحالات والإجراءات المتبعة، إضافة إلى إصدار دليل إرشادي، يتضمن جميع الإرشادات ومتطلبات الأمن والسلامة في مثل هذه الحالات، وتوفير الدليل في جميع المدارس، ولدى منسقي السلامة في المدارس.

تعطيل المدارس

نص إطار العمل الإداري للنقل المدرسي على أنه في حال الظروف الجوية الصعبة، التي تشمل الضباب والعواصف الرملية، والرياح، والأمطار، والفيضانات، على اختصاص دائرة التعليم والمعرفة بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية، للتأكد من حالة الجو الصعبة، والتعميم على جميع المدارس، وإعطاء تصريح تعطيل المدارس «على مستوى الإمارة»، ضمن فترة الحالة الجوية الصعبة، وتعطيل المدارس التي تقع ضمن منطقة الطقس السيئ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة، إضافة إلى التنسيق في حالات التأخير والارتباك التي قد تحدث للمدارس بسبب الحالات الجوية الصعبة، ومراقبة ورصد عملية الامتثال لإطار العمل لجميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.