حملة للحد من الإزعاج في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

نفذ فريق الدوريات المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة توعية تحت شعار «القضاء على الإزعاج في الأحياء السكنية»، التي تأتي ضمن مبادرات الفريق في رصد الظواهر والسلوكيات السلبية التي تظهر بين حين وآخر، ومنها إقدام شباب على تشكيل مجموعات لممارسة هواياتهم مثل لعب كرة القدم أو استخدام مركباتهم أو دراجاتهم النارية بشكل خاطئ يسبب إزعاجاً للسكان.

وقام الفريق الذي ترأسه النقيب راشد بلهون، بالالتقاء مع عدد من الشباب وتقديم النصح لهم من خلال تعريفهم بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالمحافظة على أمن واستقرار المجتمع والالتزام بالقانون، كما وزع الفريق بروشورات توعية (بالعربية والإنجليزية) تتضمن التوجيهات لتحقيق الراحة والهدوء للجميع، كما تبين مخاطر وسلبيات الضوضاء والإزعاج، وآلية التواصل والاتصال مع الجهات المعنية عبر الرقم (8002626) للمساهمة بشكل فعلي في الحد من هذه الظاهرة والإبلاغ عن أي إزعاج.

وأكد بلهون، دور الفريق والمهام الموكلة إليه من خلال ما يقوم به من واجبات تهدف إلى تحقيق المهمة الأساسية والرئيسة التي من أجلها تأسس عليها، وهي منبثقة من توجيهات وخطط وزارة الداخلية الاستراتيجية ضمن واجباته ومهامه الساعية إلى رفع ثقة الجمهور بالشرطة وتوفير أقصى سبل الراحة والاطمئنان، من خلال التركيز على كل الملاحظات والظواهر الأمنية لتفعيل الوقاية الأمنية التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.