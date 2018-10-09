بلدية رأس الخيمة تعيد تأهيل 3000 مبنى لرفع كفاءة استخدام الطاقة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تعتزم إدارة كفاء الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة إعادة تأهيل 3000 مبنى في مختلف مناطق رأس الخيمة في حلول سنة 2040، لتوفير الطاقة الكهربائية بنسبة 30%، وتوفير الماء بنسبة 20%، وتوليد 20% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، حيث أعلنت البلدية عن إنشائها إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للبدء في تطبيق البرنامج.

وأطلقت البلدية، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، برنامج تحديث الطاقة للمباني الحكومية، بناءً على القرار الصادر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بشأن تحديث الطاقة في المباني الحكومية.

وقال مدير عام البلدية، منذر بن شكر الزعابي، إن قرار تحديث الطاقة في المباني الحكومية برأس الخيمة، ينص على أنه يجب على جميع الجهات الحكومية أن تضع هدفاً لخفض استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% على الأقل في حلول سنة 2022، كما نص القرار على أنه يجب على جميع الجهات الحكومية ترشيح مسؤول طاقة يكون مسؤولاً عن تنسيق الأعمال لتحقيق الهدف من تنفيذ توصيات وإرشادات إدارة كفاءة الطاقة لتحقيق هدف خفض الاستهلاك.