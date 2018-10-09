مشروع لإنشاء سوق إماراتية عالمية للطاقة

المصدر: وجيه السباعي ــ دبي

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة بدأت في تنفيذ مشروع إنشاء سوق إماراتية عالمية للطاقة، بالتعاون مع وزارة الطاقة، مؤكداً أن دبي أصبحت مؤهلة لتصدير الطاقة في أي وقت.

وأكد الطاير في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن الدورة الـ20 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2018، وجود تبادل للطاقة بين الهيئة وبقية إمارات الدولة، آملاً أن ينطلق هذا التبادل إلى خارج الدولة في المستقبل القريب.

وأضاف أن القدرة المركبة للهيئة تبلغ حالياً 10 آلاف و400 ميغاواط، فيما تعمل على تنفيذ مشروع بطاقة 6200 ميغاواط، وهو قيد الإنشاء، ونصيب القطاع الخاص منه يصل إلى أكثر من 4000 ميغاواط.

وأوضح أن إجمالي المشروعات المستقبلية في مجال الطاقة والمياه للسنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 81 مليار درهم، مقسمة على نظام المنتج المستقل بإجمالي 41 مليار درهم، ومحطات إنتاج الكهرباء والمياه بإجمالي سبع مليارات درهم، ومشروعات النقل وتوزيع الكهرباء بواقع 23.4 مليار درهم، وشبكات التوزيع الذكية بواقع 3.7 مليارات درهم، ومشروعات الخزانات بإجمالي 2.7 مليار درهم، فضلاً عن مشروعات أخرى متنوعة بقيمة 2.7 مليار درهم، بينما تتجاوز قيمة الاستثمارات الحالية أكثر من 30 مليار درهم، بحسب نظام المنتج المستقل، الأمر الذي وفرّ للهيئة 26 مليار درهم.

ولفت إلى أن معرض «ويتيكس»، الذي يقام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، سيقام على مساحة تمتد إلى 87 ألفاً و413 متراً مربعاً، بمشاركة أكثر من 2100 عارض من 53 دولة.

وتنظم الهيئة معرض «ويتيكس 2018»، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، في إطار فعاليات الدورة الخامسة من الأسبوع الأخضر، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بهدف استعراض آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية في مختلف أنحاء العالم.

وذكر الطاير أن المعرض سيركز على مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإبراز أحدث التقنيات وأنجح الابتكارات في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن البيئي.

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عارض من 53 دولة يشاركون في معرض «ويتيكس».