«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم ورش عمل حول استشراف المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم ملتقى المتخصصين العرب ورش عمل متخصصة، قدّمها عدد من أعضاء الملتقى من الخبراء والمعنيين بمجالات استشراف المستقبل والتطوير الإداري والمؤسسي والسعادة، ضمن سلسلة ورش عمل الملتقى، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع «لينكد إن»، بهدف نشر وتعميم خبرات المختصين من أعضاء الملتقى بين فئات المجتمع كافة.

ويهدف ملتقى المتخصصين العرب إلى تقديم منصة متكاملة للمتخصصين العرب، لتبادل الخبرات والرؤى، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهم وبين الجهات الباحثة عن الخبرات والمختصين في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار نظم الملتقى ورشة عمل حملت عنوان «مهارات استشراف المستقبل»، استضافتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وقدمها الكاتب والمتخصص في علوم استشراف المستقبل، الأستاذ محاضر في كلية العلوم الإدارية والحاسوب بجامعة العلوم الإبداعية الدكتور حسام حاضري. كما استضاف نادي النصر الرياضي الثقافي ورشة عمل ثانية تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي»، قدمتها استشارية تطوير إداري وتميز مؤسسي منى نبيل، وتناولت مفهوم التخطيط الاستراتيجي، والتعريف بنماذجه وأدواته.