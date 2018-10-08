500 وجبة للعمال بالتعاون بين «بيت الخير» و«الموارد البشرية والتوطين»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وزّعت جمعية «بيت الخير» 500 وجبة طعام على العمال في إمارة عجمان، استجابة لمبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهادفة إلى إسعاد هذه الفئة من المجتمع.

وتأتي خطوة الجمعية، التي نفذتها بالتعاون مع الوزارة، ضمن حملتها لتوزيع وجبات طعام في الأشهر الثلاثة المقبلة، لتختتم جهودها المخصصة لـ«عام زايد الخير»، في إطار مشروعها الخيري «إطعام الطعام»، الذي يوزع وجبات صحية غنية بالتنوّع الغذائي على الأسر المتعففة والعمال وعابري السبيل.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوجبات التي توزعها الجمعية في «عام زايد» 100 ألف وجبة، حصاداً لمشروع «إطعام الطعام»، الذي أنفق عام 2017 ما يزيد على 4.2 ملايين درهم، حيث تم توزيع 100 ألف وجبة، من خلال مركبتي «الطعام للجميع» المجهزة لحفظ الوجبات، وتنفيذ عشرات العقائق، وتوفير الدعم الغذائي للأسر المتعففة والعمال في أماكن وجودهم.

4.2

ملايين درهم أنفقها

مشروع «إطعام

الطعام» عام 2017.