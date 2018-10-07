شرطة أبوظبي تحذر من شحن الهواتف أثناء النوم

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور، من ترك الهواتف النقالة في الشاحن طوال الليل، إذ أكدت أهمية التوقف عن هذا السلوك كأحد إرشادات الوقاية من الحرائق التي تنشب في المنازل.

كما نبهت الأفراد إلى أهمية إطفاء السخانات ليلا، وعند عدم الاستخدام، وكذلك التأكد من غلق مفاتيح الأفران واسطوانات الغاز قبل النوم ، والتأكد من إغلاق مراوح شفط الهواء في دورات المياه أو المطابخ قبل النوم .

كما دعت أفراد الجمهور إلى تركيب أجهزة كاشف الدخان في المنازل وصيانة معدات الإطفاء باستمرار رمن أجل تعزيز سلامتهم ووقايتهم من حوادث الحريق.

وكان 8 مواطنين ، ثلاث نساء و خمسة أطفال، من أسرة واحدة ، قد توفوا الأسبوع الماضي، في حادث حريق وقع في فيلا في منطقة بني ياس شرق (7 ) بابوظبي.

وذكرت شرطة أبوظبي أن نتائج الفحوصات الفنية والمعاينة أثبتت أن سبب الحريق الذي شب في فيلا الضحايا، نتج عن عطل كهربائي طارئ بالدوائر والتمديدات الكهربائية الممتدة بزاوية السقف الأيمن للصالة الرئيسية بالفيلا حيث كانت بداية الحريق .

وحثت على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل حفاظا على سلامة الجميع ،بتجنب الحوادث التي قد تقع نتيجة لتعرض تلك الأجهزة لخلل أو عطل قد يتسبب في حريق .

واوضحت ،أن الحرائق الناجمة عن المسببات الكهربائية تعود إلى رداءة التوصيلات الكهربائية وعدم معرفة الأفراد لخطورتها، وقيام عمالة ممن لا تتوفر فيهم الكفاءة بأعمال الإصلاحات والتمديدات الكهربائية بطرق عشوائية.

وطالبت بعدم استخدام أجهزة أو تمديدات رديئة الصنع، وإجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري للتوصيلات والمعدات الكهربائية، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصدر النيران، وتجنب تحميل المقابس الكهربائية من الأجهزة فوق قوة تحملها، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وحفظ أعواد الثقاب والقداحات والشموع بعيداً عن متناول الأطفال.