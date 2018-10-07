300 جلسة تفاعلية في الدورة الثانية من «محمد بن زايد لأجيال المستقبل»

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غداً، وتستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت شعار «قادة اليوم يلتقون بقادة الغد».

وتشهد دورة هذا العام عقد أكثر من 300 جلسة تفاعلية بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، وتستضيف عدداً كبيراً من أكثر الشخصيات إلهاماً في الدولة، للتفاعل المباشر مع طلبة الإمارات، الذين يتيح لهم المجلس فرصة الالتقاء والتواصل المباشر مع قادة الثقافة والمجتمع والتكنولوجيا في دولة الإمارات.

يحضر فعاليات الدورة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ووزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي مريم بنت محمد بن سعيد حارب المهيري، ووزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء.

كما يحضر الدورة رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي الدكتور علي راشد النعيمي، ورئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة محمد عبدالله الجنيبي، والمدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مبارك الشامسي، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله لوتاه، والأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق، ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار.

وأشار مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي محمد خليفة النعيمي، إلى وجود أكثر من 50 شريكاً للدورة هذا العام، من بينهم «إكسبو دبي 2020» ولجنة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص وشركة «مبادلة» وشركة «مصدر» وغيرها، إلى جانب استضافة مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحادثات والجلسات المهمة، ما يجعل منه حدثاً يحمل أهمية كبيرة للطلاب الإماراتيين، مؤكداً مشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاعات ومجالات متنوعة.

وأضاف أن هناك 300 جلسة تفاعلية على أجندة المجلس لهذا العام تناقش خمسة موضوعات رئيسة: هي العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والقيادة والتنمية والثقافة والفنون والإعلام والرياضة واللياقة البدنية، مؤكداً أن فترة انعقاد المجلس ستكون حافلة بالنقاشات وتبادل المعرفة والحوار البناء، وتشجيع الطلبة على أن يكونوا قادة في حياتهم، ومستعدين لرسم مستقبل أفضل لأنفسهم ولوطنهم.