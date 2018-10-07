«فقدان محفظة».. أول بلاغ ذكي على مستوى الدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أبلغت وزارة الداخلية «الإمارات اليوم» بأنها تلقت، الأسبوع الماضي، أول بلاغين ذكيين على مستوى الدولة عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، التي أطلقتها مطلع أكتوبر الجاري، على تطبيقها الذكي للهواتف المتحركة، من دون حضور المبلغين إلى مراكز الشرطة، كما جرت العادة، في خطوة غير مسبوقة تسهل على أفراد الجمهور فتح البلاغات وتقديم الإفادات حولها من منازلهم، أو من أي مكان يكونون فيه، من دون عناء ومشقة الذهاب إلى مراكز الشرطة.

وتقدم مواطن من إمارة الفجيرة بأول بلاغ ذكي، في تاريخ الشرطة، عبر هاتفه المتحرك، الثلاثاء الماضي، في السابعة و20 دقيقة، يبلغ فيه عن فقدان محفظة، فيما تقدم مواطن آخر، عبر هاتفه، من منطقة البرشاء في إمارة دبي، ببلاغ جنائي حول واقعة إتلاف.

وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الإمارات سباقة عالمياً في المبادرات الريادية التي تستثمر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجالات الشرطية، مشيراً إلى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أفضل المستويات، ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير.

وقال ضاحي خلفان، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لا نرى ضرورة للمشتكي أن يأتي إلى الشرطة لأخذ إفادته، يمكن أن يكون في بيته أو مكتبه أو أي مكان آخر، وإذا تطلب الأمر المعاينة نحضر إليه».

وأضاف أن «‏إدارة بلاغات الشرطة بهذا التطبيق تجعل المتابعة لبلاغك الذي ترسله إلى مركز الشرطة الذي في هاتفك، موجوداً تحت إشراف مدير المركز وعمليات الشرطة والإدارة العامة للتحريات».

ودعا الأفراد «‏إذا كانت لديهم هواتف على نظام الـ(أندرويد)، إلى تنزيل تطبيق (مركز الشرطة في هاتفك)، مشيراً إلى أنه خدمة تقدمها وزارة الداخلية للمبلِّغ حتى لا يكلف نفسه عناء الحضور إلى مركز الشرطة، فما عليه سوى التأكيد على صحة أقواله وهو في مكانه».

وأكد ضاحي خلفان أن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تعد طفرة تقنية، وخطوة في مجال استثمار التقنيات الصاعدة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى «إمكان تقديم البلاغات، وغيرها من خدمات مراكز الشرطة، عبر الهاتف، من دون العودة للمراكز».

وأكد نائب مدير الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية، العميد عبدالعزيز الأحمد، لـ«الإمارات اليوم»: «لمسنا تفاعلاً من الجمهور بمجرد إطلاق الخدمة على تطبيق وزارة الداخلية، وقد بدأ الجمهور استخدام الخدمة بصورة ميسرة، حيث تلقينا أول بلاغ عبر الخدمة، الثلاثاء الماضي، من مواطن في الفجيرة، مركز الشرطة الشامل، الذي أبلغ عن فقدان محفظة، وتزامن البلاغ مع آخر في دبي من مواطن أيضاً، ونوع البلاغ جنائي (إتلاف)، في مركز البرشاء»، مشيراً إلى أن «التفاعل ونجاح الخدمة في مرحلتها الأولى، يدفعاننا إلى مزيد من التطوير والتقدم، استناداً إلى الخطط الموضوعة، وإلى التغذية الراجعة من مستخدمي الخدمة عبر التطبيق».

ودعا الأحمد الجمهور إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، للاستفادة منها في تطوير الخدمة والوصول بها إلى الأهداف التي رسمت من أجلها، وصولاً إلى تسهيل وتقديم خدمات مشتركة ومبتكرة لضمان راحة وإسعاد المتعاملين.

خدمات ذكية

تتيح خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية لمستخدمي التطبيق الذكي «MOI-UAE» التواصل، وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة في الدولة بيسر وسهولة وطريقة مبتكرة.

ومع إطلاق الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان المتعاملين الولوج إلى سلسلة من الخدمات الذكية، وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من أماكنهم، بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي.

193 ألف شخص حدّثوا تطبيق «الداخلية» في يومين

قال مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، إن عدد المستخدمين الحاليين لتطبيق الوزارة، الذين حدثوه في الفترة بين 30/‏9/‏2018 ونهاية يوم 2/‏10/‏2018، زاد على 193 ألف شخص، على الرغم من اقتصاره على تطبيقات متجر الـ«أندرويد» في الأسبوع الأول، لافتاً إلى إطلاقه في الهواتف الذكية التي تستخدم نظام «IOS» مطلع الأسبوع الجاري.

وأفاد بأن عدد من حمّلوا التطبيق في الفترة نفسها، بلغ 2300 شخص، بعد إطلاق الخدمة المستحدثة، ما يؤكد مدى الاستجابة الفاعلة وأهمية تقديم مثل هذه الخدمات بصورة تقنية وذكية، وهو ما تحرص عليه الوزارة من خلال تقديم خدمات ذكية وذات جودة، وفق أفضل الممارسات الدولية.