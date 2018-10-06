49 شائعة غذائية انتشرت في الدولة .. تعرف إليها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن قيامه برصد 49 شائعة انتشرت في أبوظبي والإمارات والتصدي لها خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، محذراً من خطورة الانسياق وراء الشائعات الغذائية التي يتم تداولها عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لما تسببه من مخاطر كبيرة على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن بعض الشائعات هدفها إلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية والعلامات التجارية لأسباب تنافسية.

وتفصيلاً دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الجمهور عبر حسابه الرسمي على "تويتر" للتعرف على أهم الشائعات الغذائية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر لتجنبها وعدم الانسياق خلفها، ونشر الجهاز على موقعة الرسمي قائمة بالشائعات التي قام برصدها والتصدي وبلغت 49 شائعة، وشملت شائعات السموم الفطرية في المكسرات (الفستق الحلبي)، والأرز البلاستيكي، ومنتج شوكولاتة «نوتيلا"، ومنتج بسكويت "اولكر هالي"، ومركب الأكريلاميد والقهوة، والبيض البلاستيكي، واستخدام النيتروجين في تحضير الآيس كريم آمن، وأجهزة متداولة لاختبار نسبة الكيماويات بالخضراوات والفواكه، ونواة فاكهة المشمش، واحتواء مشروب الكوكولا الغازي على ديدان، ومنتجات "كاو آند جيت" وبسكويت "فوكس"، واستخدام الحشرات والديدان في عدد من المنتجات الغذائية، أكياس الشاي، ومشروب البيبسي، والثوم الصيني، والفلفل الأحمر المصري، ومنتج تونة تندرينا، واللحوم الخاصة بماكدونالدز، وشائعة حلوى الجيلاتين من مشتقات الخنزير.

وتضمنت باقي الشائعات، شائعة الفراولة المجمدة و فايروس الكبد الوبائي، ومكعبات مرق الدجاج، ومنتج شراب فيمتو، ومنتج "تانج"، ومنتج تانج فييرز، ومنتج ماجي، وحقن البطيخ الإيراني، ورقائق بطاطس "برينغلز"، ووعدم مطابقة الأجبان الواردة لأبوظبي للمعايير المعتمدة، واحتواء ثمار السنطرة (اليوسفي) على ديدان خطرة، وقطع دجاج " ناجتس "، وشائعة رقائق البطاطس "برينغلز"، وشائعة الأجبان، وشائعة مشتقات خنزير في منتجات ماكدونالدز، وشائعة فاكهة مانجو ألفونسو الهندي، وشائعة اللحوم المسرطنة، وشائعة منتجات كادبوري، وشائعة شاي ليبتون، وشائعة دجاج دو الفرنسي، وشائعة منتجات اللحم المفروم المستوردة أمريكانا، والسموم في مشروبات غازية، والجيلاتين المستخرج من الخنزير، والعلكة ومادة "الأسبرتايم"، ومشروبات الطاقة، والأندومي والماجي الأبيض، وورق الألومنيوم، وتلوث الحمضيات، بالإضافة إلى رقائق البطاطس "الشيبس"، والأسماك الفيتنامية، والكورن فليكس.