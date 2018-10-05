546 محطة لمكافحة الحشرات الطائرة في الحمرية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، إنشاء 546 محطة لمكافحة الحشرات الطائرة في منطقة الحمرية، ومصادرة وإتلاف 162 كيلوغراماً من المواد الغذائية الجافة والخضراوات واللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى تحرير 42 مخالفة غذائية بحق منشآت غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما أكد الشامسي انخفاض المخالفات في المنطقة، وزيادة نسبة الوعي المجتمعي، واحترام الأنظمة البلدية، لافتاً إلى أن البلدية نفذت حملات تفتيش في المنطقة، أسفرت عن ثلاث مخالفات للشواء في الأماكن غير المخصصة لهذه الغاية، ومخالفة أربع مركبات كانت معروضة للبيع على الطريق العام، ومخالفة واحدة لصيد الأسماك في أماكن يحظر فيها الصيد.