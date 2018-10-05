بلدية رأس الخيمة تتلقى 20 شكوى غذائية الشهر الماضي

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تلقت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، 20 شكوى غذائية تتعلق بانتهاء صلاحية مواد غذائية واستهلاكية، وعدم التزام مطاعم وكافتيريات وبقالات بالنظافة العامة، خلال سبتمبر الماضي.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة في البلدية، شيماء الطنيجي، إن معظم الشكاوى والملاحظات تركزت على عدم نظافة المنشآت الغذائية، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية في بقالات.

وأوضحت أن قسم المختبر الغذائي تولى تحليل 575 عينة، منها 440 عينة غذائية، و135 عبوة مياه شرب محلاة، وتبين بعد فحص العينات العشوائية التي وردت من قبل مستهلكين، عدم مطابقة 34 عينة للمواصفات القياسية الإماراتية في قسم المختبرات، فيما تمت مطابقة 541 عينة مع المواصفات القياسية.