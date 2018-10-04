شرطة أبوظبي توزّع سلال القهوة والعسل والتمر على السيّاح المسنّين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفّذت شرطة أبوظبي مبادرتين، الأولى «أنتم ماضينا حاضرنا مستقبلنا.. بكم نحيا»، لخدمة كبار السن من السياح، ضمن الاحتفال باليوم الدولي للمسنين، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد 2018، لتعزيز قيم الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة.

وركزت المبادرة الأولى على توزيع سلال من القهوة والعسل والتمر، تحمل عبق تاريخ الأجداد، على السياح.

أما المبادرة الثانية، فتمحورت حول توزيع مياه الشرب والعصائر الباردة، ومناديل الوجه، على السياح الذين يمارسون الأنشطة الرياضية والحياتية في الوجهات السياحية والأماكن الحيوية التي تزخر بها العاصمة.

وقال مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، العقيد عمران أحمد المزروعي، إن مبادرات قسم الشرطة السياحية تأتي في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومواكبة المناسبات العالمية بأنشطة وبرامج تحقق الغايات النبيلة والسعيدة للمستهدفين.

وذكر رئيس قسم الشرطة السياحية في «المديرية»، الرائد راشد محمد المهيري، أن المبادرتين تركزان على تعزيز قيم الوفاء لكبار السن، مشيراً إلى التواصل مع السياح ببرامج وأنشطة إنسانية هادفة، وتشجيع الشباب على التفاعل مع المسنين، وغرس قيم الحب والاحترام لهم.