حمدان بن محمد يدشن مركز الشرطة الذكي «sps» في منطقة لامير بدبي

المصدر: دبي - وام

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مركز الشرطة الذكي sps، في منطقة لامير، في جميرا، بدبي. وأعرب سموه عن سعادته بالتطور المذهل الذي تحققه شرطة دبي، مؤكداً أن إنجازاتها تضاهي إنجازات قيادات شرطية عالمية.

ولي عهد دبي: - «إنجازات شرطة دبي تهدف إلى إسعاد الناس، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتسهيل إنجاز معاملاتهم».

ويُعد المركز الذكي الثاني، التابع لشرطة دبي، بعد تدشين الأول في منطقة «سيتي ووك»، في سبتمبر العام المنصرم، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم.

واستمع سموه من القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومساعديه، إلى شرح مفصل حول آلية عمل المركز، والخدمات الذكية التي يقدمها للجمهور دون أي تدخل بشري.

وذكر المري في سياق الشرح، الذي قدمه أمام سمو ولي عهد دبي ومرافقيه، أن المركز يوفر 27 خدمة رئيسة لطالبيها على مدار 24 ساعة، وذلك في مجال الخدمات الجنائية، ومن بينها المرورية والشهادات والتصاريح وما إلى ذلك، إلى جانب 33 خدمة فرعية.

ومن الخدمات الذكية التي يقدمها المركز، الشكاوى العمالية، وأمن المساكن، وجرائم الاتجار في البشر، ودعم ضحايا العنف البشري، ودفع مخالفات، إلى جانب المعاملات ذات الصلة بتعامل الجمهور مع الشرطة التي لا تحتاج للذهاب إلى مراكز الشرطة التقليدية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عقب زيارته للمركز - التي رافقه فيها أمين عام المجلس التنفيذي في دبي عبدالله البسطي - عن سعادته بهذا التطور المذهل، الذي تحققه قيادة شرطة دبي على أكثر من صعيد، لافتاً سموه إلى أن إنجازاتها تهدف، في مجملها، إلى إسعاد الناس، خصوصاً المتعاملين معها، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، دون عناء أو طول انتظار.

وهنّأ سموه القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في قائدها ومساعديه وضباطها وأفرادها، على ما يحققونه من إنجازات حضارية تضاهي في تقنيتها ومستواها إنجازات قيادات شرطية عالمية، خصوصاً في مجال كشف الجرائم، بما فيها المخدرات وأمن المجتمع، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الإنجازات العظيمة، التي تبعث في النفس الراحة والاطمئنان والفخر.

وقال سموه: «بارك الله فيكم وبجهودكم يا شباب الوطن، وعلى بركة الله سيروا من أجل تحقيق المزيد من التطور والابتكار وخدمة الناس والوطن، وإسعاد المواطن وجميع أفراد المجتمع».