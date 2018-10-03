سيف بن زايد يقدم واجب العزاء إلى أسرة الكثيري في بني ياس

المصدر: أبوظبي-وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء لأسرة الكثيري في وفاة عدد من أبنائها إثر حريق شب بمنزلهم في بني ياس.

وأعرب سموه، أثناء زيارته مجلس العزاء مساء اليوم، عن خالص عزائه ومواساته إلى أسرة وأقارب المتوفين، راجياً الله جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.