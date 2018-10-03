مرسوم بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة حمدان بن محمد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2018، بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: محمد عبدالله القرقاوي، نائباً للرئيس، وعمر سلطان العلماء، وعهود خلفان الرومي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحصة عيسى بـوحميد، ومريم محمد المهيري، وسارة يوسف الأميري، وحميد محمد القطامي.

كما يضم المجلس: عبـدالله مـحمد بن طوق، وعبدالله مـحمد البـسطي، وعبدالله أحمد الحباي، واللواء عبدالله خليفة المري، ومطر محمد الطاير، وسعيد محمد الطاير، وعادل أحمد جواد الرضا، وداود عبدالرحمن الهاجري، وسعيد محمد العطر، والدكتور عبدالله الكرم، وأحمد عبدالكريم جـلفار، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.