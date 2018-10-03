«زايد الخيرية» تبرز دور القائد المؤسّس في تعزيز حضور المــرأة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية محاضرة تثقيفية لموظفيها، تحت عنوان «نهج زايد»، بهدف إبراز دور القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ مبدأ الهوية الوطنية في نفوس أبناء الوطن.

وألقى المحاضرة مدرب التنمية البشرية، الإعلامي حمد عبدالله الكعبي، وتناول محاور عدة تحدث فيها عن زايد، المؤسّس والباني والأب والإنسان والقائد والوطن، بالإضافة إلى دوره في تعزيز حضور المرأة الإماراتية.

وقال الكعبي خلال المحاضرة: «نقش المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مكانة رفيعة في قلوب كل العرب، من الخليج إلى المحيط، وسطّر التاريخ مواقفه الأصيلة في الوقوف إلى جانب المظلومين والفقراء في جميع أنحاء العالم».

وأضاف الكعبي: «امتدت أيادي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى المحتاجين حول العالم، وضمد جراح المرضى بمشروعات صحية عملاقة، وأقام مشروعات للتنمية، تقف اليوم شاهدة على عطائه وكرمه، كما امتدت عطاءاته أيضاً لتصل إلى منكوبي الزلازل والفيضانات في إفريقيا وأوروبا».

وتخلل المحاضرة عرض فيديو عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تضمن مشاهد تعكس الأخلاقيات والقيم التي تحلى بها الوالد المؤسس، وما تركته هذه الشخصية العظيمة من أثر في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية، فقد عُرف عن الراحل الكبير حبه للخير والعطاء، وارتباطه بالأرض والإنسان.